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Yaşam

Karadağ'ın yılkı atları doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Karaman'da sönmüş bir volkanik dağ olan 2 bin 271 rakımlı Karadağ'ın yabani yılkı atları, vahşi doğadaki yaşam mücadeleleri ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Yavuz Görür  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Karadağ'ın yılkı atları doğaseverlerin ilgisini çekiyor Fotoğraf: Yavuz Görür/AA

Karaman

Hotamış bataklığı ile Karaman ve Çumra ovaları arasındaki Karadağ'ın krater çukuru ve etrafındaki tepelerde sık sık gözlemlenebilen yabani atlar, birbirinden farklı renkleriyle doğa severlere ve fotoğrafçılara heybetli ve renkli görüntüler sunuyor.

Yılkıların bir kısmı, öğlen saatlerinde zirvelerde bulunan tepelerde yazdan kalma bitkilerle beslenmeye çalışırken, bir kısmı da ağaçların gölgesinde, güneşin kavurucu sıcağından ve sineklerden korunmaya çalışırken gözlemlendi.

Doğadaki kurt gibi yırtıcı hayvanlara, yaz mevsiminin sıcak ve kuraklığına, kışın da dondurucu soğuklarına karşı yıllardır direnen ve yaşam mücadelesi veren yılkı atları, yediden yetmişe tüm ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

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