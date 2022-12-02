Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan engelli Özgür Akçe'yle Kızıldeniz'e daldı
Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli Özgür Akçe ile Kızıldeniz'de tüplü dalış yaparak su altı zenginliklerini görüntüledi.
Ankara
Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, geçirdiği trafik kazası sonucu bir ayağını kaybeden Özgür Akçe ile yaptığı dalışta mercan kayalıklarını, balıkları ve köpek balıklarını kayıt altına aldı.
Kızıldeniz'de yaptığı dalışın ardından duygularını AA muhabiriyle paylaşan Akçe, "Geçirdiğim bir trafik kazası sonucu bir ayağımı kaybettim. Bunun tabii hareket anlamında birçok kısıtlamaları oldu. Fakat ben bu hareket kabiliyetimdeki kısıtlamaları tüplü dalış yapmaya başladıktan sonra giderdim. Dalış yapmamda katkısı olan Murat hocam ve Tahsin Ceylan hocama teşekkür ediyorum." dedi.
Akçe, Türkiye'deki birçok dalış noktasının ardından bugün Kızıldeniz'de daldıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Bunun mutluluğu ve heyecanını anlatamam. Tarif edilemez bir güzellik. Buranın, Kızıldeniz'in mavi derinliklerindeki balık çeşitliliği, mercanlar... Buradaki köpekbalıkları inanılmaz heyecan verici bir şey. Sanki bir gezegen keşfetmişim gibi. Sanki başka bir dünyanın içindeymişim gibi hissediyorum şu anda. Geçirdiğim kazadan kaynaklı olan eksikliklerimin hepsini tamamen unuttum. Burada suyun altında özgürce derinlere dalıp balıklarla beraber yüzüp mercanların içerisinde dolaşmanın vermiş olduğu heyecan tarif edilemez."
Yönetmen Ceylan'ın kamerasıyla balıkların fotoğrafını çektiğini anlatan Akçe, bu duyguyu herkesin yaşaması tavsiyesinde bulundu.
Akçe, "Herkesin muhakkak dalması lazım. Özellikle her engellinin mutlaka dalış yapması lazım. Kızıldeniz'in mavi sularından hepinize selamlar." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.