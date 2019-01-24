'Spor oğlumu herkesle eşit bir birey haline getirdi'

Gürcistan'da 14 yaşındaki otistik oğlunu 3 yıl önce futbolla tanıştıran anne Maia Markhvaşvili, spor sayesinde oğlunun diğer insanlarla eşit bir birey haline geldiğini söyledi.

TİFLİS - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 14 yaşındaki otistik oğlu Temiko Pilauri'yi 3 yıl önce futbolla tanıştıran anne Maia Markhvaşvili, spor sayesinde oğlunun diğer insanlarla eşit bir birey haline geldiğini söyledi.

Oğlunu spor yapabilmesi için 3 yıldır otistik çocuklara özel faaliyet gösteren bir futbol kulübüne götüren Markhvaşvili, sporun engelli çocuğun hayatını nasıl değiştirdiğini AA muhabirine anlattı.

Futbolun oğlu için en güzel terapi olduğunu belirten Markhvaşvili, "Oğluma çeşitli sportif faaliyetlere sorun yaşamadan katılması imkanı verildiği ve böylelikle her normal insan gibi yaşama hakkı tanındığı için çok mutluyum." dedi.

Futbolun hayatlarına girmesi sayesinde oğlunun sağlık sorunlarının da oldukça azaldığını ifade eden Markhvaşvili, "Futbol sayesinde oğlum sağlıklı bir hayat sürüyor. Beni en çok sevindiren şey ise oğlumu artık hastane yerine spora götürmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Oğlum artık herkesle eşit"

Temiko'nun spor sayesinde toplumsal hayata da daha kolay entegre olmaya başladığını dile getiren Markhvaşvili, "Şimdi size oğlumun tamamen sağlıklı olduğunu söylesem olmaz. Ama o artık herkesle eşit. O bizi gelecekte gururlandıracak." ifadelerini kullandı.

Markhvaşvili, futbolun oğlunun yanı sıra kendisinin de hayatını tamamen olumlu şekilde değiştirdiğini ve artık daha neşeli bir hayat sürdüklerini anlattı.

"Çocuklarınızı spora yönlendirin"

Oğlunun hayatının spor sayesinde inanılmaz şekilde pozitif yönde değiştiğini söyleyen Markhaşvili, Temiko'nun bilgisayar başında sürekli vakit geçirmekten kaynaklı psikolojik sorunlarının da artık kalmadığını kaydetti. Anne Markhvaşvili, Temiko ve diğer otistik çocukların çok yetenekli olduğunun ve gelecekte çok başarılı insanlar olabileceklerinin altını çizdi.

Oğlunun her normal insan gibi yaşamasını istediği için onu sporla tanıştırdığını ve bunu da başardığını belirten Markhvaşvili, aynı durumdaki ebeveynlere de çocuklarını spora yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

"En çok futbol ve bilgisayar seviyorum"

Temiko Pilauri ise futbolu çok sevdiğini ve özellikle kendinden büyüklerle oynamaktan çok keyif aldığını söyledi.

Uzun zamandan beri iyi bir futbol seyircisi olduğunu ancak 3 yıldır futbol antrenmanlarına katıldığını belirten Pilauri, "Futbolda en çok gol attığım anları seviyorum. Çok güzel goller atıyorum." dedi.

Pilauri, "Amacım bundan sonra daha çok antrenman yapmak ve futbol oynamak. Hayalim futbolcu olmak." şeklinde konuştu.