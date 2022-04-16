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Yaşam

SOLOTÜRK'ün pilotları Antalya'da gençlerle buluştu

Binbaşı Emre Mert, "Biz, sadece SOLOTÜRK pilotu değiliz. Bizler savaş pilotlarıyız. Gördüğünüz büyük operasyonlar var ya onlara bilfiil katılıyoruz." dedi.

Sinan Özmüş   | 16.04.2022
SOLOTÜRK'ün pilotları Antalya'da gençlerle buluştu Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

Antalya

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK'ün pilotları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Antalya'da gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde gençlerle bir araya geldi.

Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin 4'üncü ayağının düzenlediği ANFAŞ Fuar Merkezi'nde SOLOTÜRK ekibi, gençlerle söyleşide buluştu.

SOLOTÜRK'ün tecrübeli pilotları Binbaşı Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı, gençlere kullandıkları uçaklara, yurt içi ve dışında yaptıkları gösterilere ilişkin bilgi verdi.

Binbaşı Mert, SOLOTÜRK ekibinin 2011'de kurulduğunu ve 2019 yılında ekibe dahil olduğunu belirterek, "Biz, sadece SOLOTÜRK pilotu değiliz. Bizler savaş pilotlarıyız. Gördüğünüz büyük operasyonlar var ya onlara bilfiil katılıyoruz. Halihazırda da bu operasyonları devam ettiriyoruz. Sadece söyleşi, gösteri zamanı siyah tulumlar, diğer zamanlar farklı işler yapıyoruz." diye konuştu.

Binbaşı Murat Bakıcı da SOLOTÜRK ailesine 2021 yılında katıldığını ifade ederek, buraya katılmaktan onur duyduğunu söyledi.

Türk bayrağını bütün dünyada dalgalandırmanın gurur verici olduğunu dile getiren Bakıcı, "Sizlerden aldığımız güç ve kuvvetle, her yerde sizi temsil etmenin bilinciyle birlikte yurt içinde ve dışında ona göre davranmaya çalışıyoruz." dedi.

Söyleşi, soru-cevap kısmıyla sona erdi.

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