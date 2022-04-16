Sivas'ta atlı cirit heyecanı yaşandı
Sivas Valiliği himayesinde Turizm Haftası kutlamaları kapsamında atlı cirit gösterisi yapıldı.
Sivas
Hamidiye Kültür Bahçesi Ferhan Geleneksel Ata Sporları Merkezi'nde İl Özel İdaresi Cirit Kulübü tarafından "Ata Sporlarımızı Yaşatıyoruz" sloganıyla cirit gösterisi düzenlendi.
Gösteride atlı cirit takımlarının oyunları izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.
Gösteriyi Vali Salih Ayhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.