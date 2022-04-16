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Yaşam

Sivas'ta atlı cirit heyecanı yaşandı

Sivas Valiliği himayesinde Turizm Haftası kutlamaları kapsamında atlı cirit gösterisi yapıldı.

Halife Yalçınkaya   | 16.04.2022
Sivas'ta atlı cirit heyecanı yaşandı

Sivas

Hamidiye Kültür Bahçesi Ferhan Geleneksel Ata Sporları Merkezi'nde İl Özel İdaresi Cirit Kulübü tarafından "Ata Sporlarımızı Yaşatıyoruz" sloganıyla cirit gösterisi düzenlendi.

Gösteride atlı cirit takımlarının oyunları izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Gösteriyi Vali Salih Ayhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.

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