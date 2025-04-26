Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,786.00
BTC/USDT
93,984.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda üyelerin sorularını yanıtlıyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşuyor
logo
Yaşam

SOLOTÜRK "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Talha Koca  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
SOLOTÜRK "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da SOLOTÜRK ekibi, Miting Alanı Meydanı ve Olimpiyat Parkı üzerinde gösteri uçuşları yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alana gelen vatandaşlar, akrobasi uçuşlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

İzleyicilerinden alkış alan gösterinin ardından vatandaşlar, uçuşu alandan yöneten askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekip, saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "yarı maraton" nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Eğirdir Gölü'nün su ekosistemi mercek altında
Veteriner hekimler, sahipsiz köpek sorununun çözümünde daha fazla görev üstlenecek
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü: İstanbul'daki depremin ardından artçı aktivite sayısı 445'e ulaştı
İş insanı Ali Osman Boyner son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Engelli oğluyla yaşayan baba, Türk Kızılayın ev sürpriziyle mutlu oldu

Engelli oğluyla yaşayan baba, Türk Kızılayın ev sürpriziyle mutlu oldu

SOLOTÜRK "2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da gösteri uçuşu yaptı

Erzurumlu nakkaş 2 ay boyunca günde 6 saat çalışarak koleksiyonluk tespih üretti

SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
Ebenin geliştirdiği beşik annelere emzirme kolaylığı sağlıyor

Ebenin geliştirdiği beşik annelere emzirme kolaylığı sağlıyor
Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet