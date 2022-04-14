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Yaşam

Sivas'taki 'leylekli okulun' misafirleri geldi

Bacasında yaklaşık 40 yıldır leylekleri ağırlayan Şehit Erdal Çetin İlkokulunun Müdürü Ömer Doğan, "Okulumuz 1983 yılından beri hizmette, leylekler hiç sektirmeden her yıl buraya geliyor." dedi.

Halife Yalçınkaya   | 14.04.2022
Sivas'taki 'leylekli okulun' misafirleri geldi Fotoğraf: Halife Yalçınkaya - AA

Sivas

Sivas'ta, bacasındaki yuvaya yaklaşık 40 yıldır gelip giden leylekler dolayısıyla "leylekli okul" olarak anılan Şehit Erdal Çetin İlkokulu, havaların ısınmasıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kardeşler Mahallesi'ndeki Şehit Erdal Çetin İlkokulunun Müdürü Ömer Doğan, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır okulun çatısını mesken tutan leyleklerin yuvalarına gelmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Leyleklerin önceki yıllara göre yaklaşık 10 gün gecikmeli geldiğini belirten Doğan, "Bunu da bu yıl havaların soğuk gitmesine bağlıyorum. Tekrar geldiler ve yuvalarındalar, mutluyuz." dedi.

Leyleklerin gelmesinden dolayı öğrencilerin, ailelerin ve mahalle halkının da mutlu olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Okulumuz 1983 yılından beri hizmette, leylekler hiç sektirmeden her yıl buraya geliyor. Geçmişte devletimiz leyleklerin yuvasını yeniledi. Binamız yıkılıp yenilendiği zaman yaklaşık 6-7 yıl önce leyleklerin yuvası daha aşağıdaydı. Binamız tamamlandığı zaman Valiliğe bildirdik. Onlar da bir platform kurup vinç kiralayarak leyleklerin yuvasını yeniledi. 'Çatıdaki leyleğini düşünen bir devletimiz var, bahtiyarız' diye açıklamam olmuştu. O zaman leyleklerimiz kısa süre yuvalarını yadırgadı ama aynı yuvalarına gelmeye devam ediyorlar. Leylekler olmadığı zaman bazı mahalle sakinlerinin kurumlara başvurarak 'niye gelmiyorlar' diye bilgi aldıklarını duyduk. Mahallemizin ve okulumuzun simgesi oldu."

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