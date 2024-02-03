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Yaşam

Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Halife Yalçınkaya  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Halife Yalçınkaya - AA

Sivas

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde yer alan Yıldız Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Vatandaşlar, buzla kaplı göl manzarasında fotoğraf çektirdi.

Gölet, adını aldığı Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

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