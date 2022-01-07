Sivas'ta Tödürge Gölü'nün yüzeyi dondu
Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Sivas
Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuk havanın etkisiyle Tödürge Gölü dondu.
Sivas-Erzincan kara yolu kenarında yer alan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan gölün buzla kaplı hali güzel görüntü oluşturdu.
Soğuk havanın etkisiyle bölgedeki ağaçların üzeri de kırağı ile kaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.