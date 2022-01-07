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Yaşam

Sivas'ta Tödürge Gölü'nün yüzeyi dondu

Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Serhat Zafer   | 07.01.2022
Sivas'ta Tödürge Gölü'nün yüzeyi dondu Fotoğraf: Serhat Zafer - Anadolu Ajansı

Sivas

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuk havanın etkisiyle Tödürge Gölü dondu.

Sivas-Erzincan kara yolu kenarında yer alan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan gölün buzla kaplı hali güzel görüntü oluşturdu.

Soğuk havanın etkisiyle bölgedeki ağaçların üzeri de kırağı ile kaplandı.

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