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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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Yaşam

Van'da flamingoların konaklama alanı koruma altına alınıyor

Necmettin Karaca   | 06.01.2022
Van'da flamingoların konaklama alanı koruma altına alınıyor

Van

Van'ın Erciş ilçesinde, her yıl çok sayıda flamingoya ev sahipliği yapan Çelebibağ sulak alanının, Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevindirdi.

Van Gölü kıyısında bulunan ve flamingoların göçünde önemli konaklama merkezlerinden biri olan Çelebibağ, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra Türkiye'nin önemli kuş gözlemcileri ile araştırmacıların ilgisini çekiyor.


Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" edilen Çelebibağ, ilçede doğa turizminin gelişmesine de katkı sunuyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, her yıl mayısta ilçenin sulak alanlarına gelen flamingoların, kasımın sonuna kadar burada konakladığını söyledi.

Yüzlerce yerli ve yabancı turist, doğasever ve gözlemcinin ilçeye gelerek flamingoları görüntülemeye çalıştığını anlatan Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Bu alanın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi halkımızı memnun etti. Kaymakamlık ve belediye olarak bu alanı koruyarak turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda 'Flamingo Göçü İzleme ve Ziyaretçi Merkezi' projemizin çalışmaları devam ediyor. Bu yıl tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Alınan karardan dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim."

İlçe sakinlerinden Ejder Ünal ise karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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