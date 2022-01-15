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Yaşam

Sivas'ta, can dostlar için doğaya yem bırakıldı

Sivas'ta yaban hayvanları için araziye yem bırakıldı.

Halife Yalçınkaya   | 15.01.2022
Sivas'ta, can dostlar için doğaya yem bırakıldı

Sivas


Sivas Belediyesi ve Gezengözler Doğa Koruma Dağcılık ve Spor Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte, Kardeşler Tepesi'ne yem bırakılarak kış şartlarından olumsuz etkilenen yaban hayvanlarına destek olundu.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentte kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Yaban hayvanlarını besleme adına güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Bilgin, "Şehir merkezindeki sokak hayvanları ve dışarıdaki yaban hayvanlarını kış şartları nedeniyle gönüllülerle birlikte besleme faaliyetlerinde bulunduk. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak istedik. Arkadaşlara ve tüm gönüllülere teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Gençlik ve Spor il Müdürü Erdoğan Tunç, kulüp üyeleri ve dağcılar katıldı.

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