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Yaşam

Sivas Jandarma Komutanlığı kapılarını çocuklar için açtı

Sivas'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı kapılarını çocuklara açtı.

Halife Yalçınkaya  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Sivas Jandarma Komutanlığı kapılarını çocuklar için açtı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan stantlardaki ekipman ve araçlar, çocuklara tanıtıldı.

Ziyarette, yaklaşık 1600 öğrenciye dondurma ikram edildi.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın'ın makam koltuğuna oturan İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Defne Çelik, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

Çelik, tüm arkadaşlarının bayramlarını tebrik ederek, "İl Jandarma Komutanı olmak çok güzel bir duygu. Stantlar çok güzeldi, önemli şeyler öğrendik." dedi.

Öğrencilerden Vuslat Erva İkiz, çok güzel bir gün geçirdiğini belirterek, "Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Askerlerimizin silahlarını yakından tanıma fırsatı buldum." diye konuştu.

Burak Türk de kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederek, güzel bir gün yaşadığını ifade etti.

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