Dolar
36.44
Euro
38.22
Altın
2,914.38
ETH/USDT
2,460.10
BTC/USDT
88,528.00
BIST 100
9,498.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi

Şırnak'ta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

Ekrem Payan  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi Fotoğraf: Ekrem Payan/AA

Şırnak

AFAD Şırnak İl Müdürlüğünce Namaz Dağı eteklerinde düzenlenen programda, 25 kişilik personel AFAD Van İl Müdürlüğünden gelen 3 kişilik uzman ekipten çığda müdahale teknikleri ve kayıp kişilerin bulunmasına ilişkin eğitim aldı.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'dan gelen 3 kişilik uzman ekibin 4 gün boyunca 25 kişiye eğitim vereceğini söyledi.

Şırnak'ın Türkiye'de en çok çığ düşen bölgelerden biri olduğunu kaydeden İşlek, geçmişte birçok insanın çığ düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsattı.

Düzenlendikleri programla personele çığda arama kurtarma eğitimi verdiklerini ifade eden İşlek, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz karlı bölgede bir takım özel cihazlarla, sinyal alıcı verici dediğimiz teknolojik cihazlarla, buz küreği, kar kazması, sondalama tekniklerini öğreniyor. Personellere, çığda nasıl bir arama kurtarma yapılacağı gösteriliyor. Sahada 25 kişi aktif olarak çığ düşmesine müdahale etmek üzere eğitim alıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte doğal gazdan zehirlenen 3 kişi toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Sahte içki yılbaşından bu yana 152 can aldı
Ağrı'da kayak sezonu yoğun kar yağışıyla tekrar başladı
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Turan, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e güven mektubunu sundu

Benzer haberler

Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi

Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi

Cudi Dağı etekleri yeni doğan kuzuların sesleriyle yankılanıyor

Şırnak'ta köy yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Şırnak'ta küçükbaş hayvanların "üst geçidi kullanması" kameraya yansıdı

Şırnak'ta küçükbaş hayvanların "üst geçidi kullanması" kameraya yansıdı
Bingöl'de otobüs kazasında ölen üniversiteli 4 gencin cenazesi defnedildi

Bingöl'de otobüs kazasında ölen üniversiteli 4 gencin cenazesi defnedildi
Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet