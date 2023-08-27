Dolar
26.55
Euro
28.65
Altın
1,914.95
ETH/USDT
1,650.00
BTC/USDT
26,086.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Şili'den gelin geldiği Kastamonu'da resim yapmayı sürdürüyor

Ortak ilgi alanları sayesinde tanıştığı Oğuzhan Koç ile evlenerek Kastamonu'daki bir köye yerleşen Şilili Christel Romina Vega Miranda Koç (32), yaptığı resimleri internet üzerinden farklı ülkelerdeki sanatseverlere ulaşıyor.

Özgür Alantor  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Şili'den gelin geldiği Kastamonu'da resim yapmayı sürdürüyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu merkeze bağlı Örencik köyünde yaşayan Oğuzhan Koç, kendisi de resimle uğraştığı için sanat sitelerinde dolaşırken 4 yıl önce Şilili Christel Romina Vega Miranda ile tanıştı. Bir süre arkadaşlıkları devam eden çift, iki yıl önce evlenerek Koç'un köyündeki evine yerleşti.

Resim çalışmalarını sürdürmek için bir atölye isteyen Cristel'in talebini yerine getiren Oğuzhan Koç, evin bir odasını atölyeye dönüştürdü. Christel Romina Vega Miranda Koç, atölyede çizdiği doğa ve insan temalı resimlerini farklı ülkelere internet aracılığıyla satıyor.

Koç, köydeki bir ahırın duvarını da resmetti.

Oğuzhan Koç, AA muhabirine, eşinin çocukluğundan bu yana resim yaptığını, evde oluşturdukları atölyede çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Resim yapmak için malzeme bulmakta zorlandıklarını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Kastamonu'da tuvallerde kullanılan ham bez diye tabir edilen malzemeden bulamıyoruz. Almak için Ankara'ya gitmek zorunda kalıyoruz. Bazen ben ahşaptan yapmaya çalışıyorum, bazen de oradan getiriyoruz. Eşim her zaman resim yapıyor, neredeyse boş vakti yok gibi. Zaman zaman büyük tablolar üzerine çalışmalar yaptığı için çalışmaları bazen 2-3 ay sürüyor. Daha çok insan temalı resimler yapıyor. Bazen de doğa ve hayvanları resmediyor. Kastamonu ile ilgili resimler de yapmak, bölge kültürünü tanıtmak istiyor."

Yaptığı resimleri sosyal medya aracılığıyla sattıklarını ifade eden Koç, "Bu çalışmaları İstanbul'da bir galeriye gönderiyoruz. Bunun dışında yurt dışına da satıyoruz. Eşimin çalışmalarının satışını daha çok Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Şu ana kadar İspanya, Hollanda, İngiltere, Dubai ve ABD'ye gönderdik. Şili'deki sanatseverler de talep ediyor ve oraya da gönderiyoruz." diye konuştu.

"Kastamonu'yu çok sevdim"

Christel Romina Vega Miranda Koç da Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi.

Kastamonu'da doğanın çok güzel olduğunu anlatan Koç, "Türkiye'yi çok seviyorum. Kastamonu kültürü çok güzel. Ben burada çok mutluyum. Çok güzel bir köy, çevresi güzel, burada bir sürü hayvan var. Komşular çok güzel. Köy hayatı bana çok iyi geldi. Ben sessizliği seviyorum. Atölyede çok çalışıyorum bunun için bana sessizlik lazım." ifadelerini kullandı.

Küçük şehirlerde bazı resim malzemelerine ulaşmakta güçlük çektiğini dile getiren Koç, "Türkiye'ye geldikten sonra çok güzel sanat malzemeleri buldum ama küçük şehirlerde bunları bulmak zor. İstanbul ve Bodrum'da sanat fuarlarına katıldım. Kastamonu'da da güzel kültür sanat merkezleri var. Kastamonu'yu çok sevdim. Eğer destek olunursa Kastamonu'nun tanıtımına da katkı sağlamak isterim. " dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Büyük Taarruz'un 101'inci yılına özel video
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
"Dumansız yangın"a karşı biyolojik önlem alınıyor
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu
Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Benzer haberler

Şili'den gelin geldiği Kastamonu'da resim yapmayı sürdürüyor

Şili'den gelin geldiği Kastamonu'da resim yapmayı sürdürüyor

Milli Mücadele'nin simgesi İnebolu Denk Kayığı yeniden denizle buluştu

Şili'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi hayatını kaybetti

Arjantin'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Arjantin'de 6,2 büyüklüğünde deprem
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman köylülerine müjde

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman köylülerine müjde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet