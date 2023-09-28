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Yaşam

Siirt'te Anadolu benekli semenderi görüntülendi

Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi görüldü.

Fecri Barlık  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Siirt'te Anadolu benekli semenderi görüntülendi

Siirt

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Şirvan ilçesini ziyaret eden ekipler, ilçe kırsalında Anadolu benekli semenderini, doğal yaşam alanında görüntüledi.

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