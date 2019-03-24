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Yaşam

Senegal'de Holi Festivali

Senegal'de baharın gelişini simgeleyen ve "renklerin festivali" anlamına gelen Holi Festivali düzenlendi.

Alaattin Doğru   | 24.03.2019
Senegal'de Holi Festivali

Dakar

Hindistan'ın Dakar Büyükelçiliği tarafından Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Hint kültüründe baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Rönesans Heykeli meydanında düzenlenen "renklerin festivali"ne binlerce kişi katıldı.

Katılımcılar, baharın renklerini sembolize eden boyaları birbirlerinin üzerine attı, yüzlerine ve elbiselerine sürdü.

Renkli görüntülerin oluştuğu festivali takip eden basın mensupları da katılımcılar tarafından atılan boyaların hedefi oldu.

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