Senegal'de Holi Festivali
Senegal'de baharın gelişini simgeleyen ve "renklerin festivali" anlamına gelen Holi Festivali düzenlendi.
Dakar
Hindistan'ın Dakar Büyükelçiliği tarafından Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Hint kültüründe baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Rönesans Heykeli meydanında düzenlenen "renklerin festivali"ne binlerce kişi katıldı.
Katılımcılar, baharın renklerini sembolize eden boyaları birbirlerinin üzerine attı, yüzlerine ve elbiselerine sürdü.
Renkli görüntülerin oluştuğu festivali takip eden basın mensupları da katılımcılar tarafından atılan boyaların hedefi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.