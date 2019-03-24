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Yaşam

İznik Ekinoks Festivali sona erdi

Bursa'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen "İznik Ekinoks Festivali" sona erdi.

Sergen Sezgin,Şenol Poyraz   | 24.03.2019
İznik Ekinoks Festivali sona erdi

Bursa

Bursa'nın İznik ilçesinde, her yıl fotoğraf meraklıları için düzenlenen etkinlikler, bu yıl ilk kez "İznik Ekinoks Festival" olarak gerçekleştirildi. 

21 Mart'ta başlayan festivalin son gününde fotoğraf meraklıları İznik Gölü kıyısındaki Gün Batımı Plajı'nda güneşin batışını fotoğrafladı.

"Güneş tam iki dağın ortasından batar"

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İznik Gölü'nün eşsiz özelliklere sahip olduğunu, her yıl fotoğraf tutkunları için düzenlenen etkinliğin bu yıl festival haline geldiğini söyledi.

Güneşin İznik'te farklı doğup, farklı battığını ifade eden Sargın, "Festival sürecinde güneş tam iki dağının ortasından batar. Sanki İznik Gölü'nün yıllardır beklediği bir sevgilisi varmış gibi. Yıl boyunca güneşin en güzel battığı dönemdir. Festival çok verimli ve güzel geçti. İlerleyen senelerde de umarım bu şekilde devam eder." dedi.

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