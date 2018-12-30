Şeker ve güzel kokuyla kitap sevgisi aşılıyor

Fotoğraf: AA/Önder Altınal

VAN - Mesut Varol

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahallesi'ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesine beş yıl önce atanan Kastamonulu İngilizce öğretmeni Turgut Yaşar, öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı ve vatan sevgisi kazandırmak için çalışma başlattı.

Yaşar, kısa sürede okulun bir odasını kütüphaneye dönüştürerek kendi imkanlarıyla bin 500 kitap topladı.

Kütüphanede güzel kokular bulundurarak öğrencilerin ilgisini çeken ve kitap okuyanlara şeker ikram eden Yaşar, hem okul yönetiminin hem de velilerin takdirini kazandı.

Öğrenciler, bu çalışmanın ardından sadece sınıfta değil, okul bahçesinde, otobüste ve evde kitap okuyarak zamanlarını değerlendirmeye başladı.

"Öğrencinin zihnindeki güzel kokuyu kitapla birleştirmeye çalışıyorum"

Yaşar, AA muhabirine, üç yıl önce okulda 30 kişiden oluşan ve sürekli kitap okuyan okuma grubu oluşturduğunu anlattı.

Bu sayının geçen yıl 160'a, bu yıl da 400'e ulaştığını belirten Yaşar, "Öğrencilere kitap okuma teknikleri öğretiyoruz. Kütüphaneye kaliteli kokular bırakıyorum ki öğrenci zihninde güzel kokuyu kitapla birleştirsin. Yine her kitap değiştiren öğrenciye şeker ikram ediyorum. Bununla da tat duygusunu kitapla birleştirmeye çalışıyorum." dedi.

Yaşar, uyguladığı yöntemlerle öğrencilerin kısa sürede kitap sevgisi kazandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Veliler bu uygulamadan memnun hatta dışarıdan öğrenciler okuma grubuna katılmayı talep etti. Beş okuldan öğrenci alıyoruz. Velilerimiz öğrencilerinin kitap okuduğunu görünce, gelip kitap almaya başladı. Bu çalışmaya 'Yarının dünyası okuyanlarındır' diye başladık. Burada ülkemizin geleceğine katkı sağlamaya çalışıyorum. Bunun da okuyan ve bilinçli bireylerle olacağını düşünüyorum. Sınavlar artık okuma ve anlamaya dayalı olmaya başladı. Öğrencilerimizin sınavlarda daha başarılı olduğunu gözlemlemeye başladık."

"Güzel kokular okumaya sevk ediyor"

Okul Müdürü Süleyman Çatal ise uygulama sayesinde kitabın öğrencilerin hayatında önemli bir yer tutmaya başladığını aktardı.

Her öğrencinin okuduğu kitabın özetini çıkarıp öğretmeniyle paylaştığını anlatan Çatal, "Bu çalışma, disiplin ve eğitime katkı sağladı. Evlere kitap girmeye başladı. Öğrenciler kitap almak için kuyruğa giriyor. Bu tatlı heyecanı hepimiz yaşıyoruz." dedi.

Öğrenci Ecenur Yavaş da öğretmenleri sayesinde kitap okuma alışkanlığı kazandıklarını ifade etti. Yavaş, "Haftada en az üç kitap okuyorum. Daha önce okumak benim için bu kadar önemli değildi ama artık daha düzenli ve her yerde okuyorum. Artık kitapla uyuyup kitapla kalkıyorum." diye konuştu.

Öğrenci Elif Gülsün de Turgut öğretmen sayesinde kitap sevgisi kazandığını belirterek, "Bir yarışmada en çok kitap okuyan öğrenci oldum. Kütüphanede çok güzel kokular var. Bu bizi kitap okumaya daha çok sevk ediyor. Şimdi okumak için birbirimizle yarışıyoruz." ifadesini kullandı.