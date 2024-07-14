Dolar
33.01
Euro
36.04
Altın
2,411.39
ETH/USDT
3,214.00
BTC/USDT
60,198.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sarıkamış'ta "yusufçuk mevsimi"

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaz yağmurlarının ardından çıkan rengarenk yusufçuklar, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Hüseyin Demirci  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Sarıkamış'ta "yusufçuk mevsimi" Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Renkleriyle doğayı süsleyen yusufçuklar, aynı zamanda tarıma zararlı canlılar ile beslendikleri için tarım dostu olarak da biliniyor.

Biyoçeşitliliğiyle dikkati çeken sarıçam ormanlarıyla kaplı Keklik Vadisi ve Çamaşır Deresi bölgesinde son günlerde etkili olan yağışlar sonrası yusufçuklar ortaya çıktı.

Fotoğraf tutkunları, "yusufçuk mevsimi" olarak nitelendirdikleri bugünlerde doğaya çıkıp, sulak alanlarda gördükleri sarı, kırmızı, mavi, mor gibi birçok renkteki yusufçukları karelerine yansıttı.

"Sulak alanlarının korunması, yusufçukların korunması anlamına geliyor"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, yusufçukların, renkleriyle insanları büyüledikleri gibi zarar vermeyen böcekler olarak da bilindiğini söyledi.

Doğaya, insanlara faydası olan yusufçukların, bugünlerde çok sık görüldüğünü ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Yusufçuklar, insanları ısırma, sokma gibi şeyler yapmıyorlar. Yusufçuklar sivrisineklerle mücadelede bize yardımcı oluyorlar. Tarım zararlılarıyla mücadelede yusufçuklar çok önemlidir. Onun için bu mevsimsel sulak alanlarının korunması, yusufçukların korunması anlamına geliyor. Yusufçukların korunması da aslında bölgedeki sivrisineklerle gelen hastalıkların da önlenmesini sağlıyor."

Amatör fotoğrafçı Semih Yılmaz da doğada fotoğrafı en zor çekilen böceklerden birinin de yusufçuk olduğuna işaret ederek, "Sarıkamış'ta çiçek, böcek türü çok fazla ama bu bölgenin özellikle yusufçukları bu mevsimde daha fazla, rengarenk çeşitliliği var. Bu güzelliğin fotoğraflarını çekiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: 15 Temmuz, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini en güçlü şekilde kınadı
Akdeniz'in iç kısımları ve yurdun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti

Benzer haberler

Sarıkamış'ta "yusufçuk mevsimi"

Sarıkamış'ta "yusufçuk mevsimi"

Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Yabani kuşlar Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçe merkezlerinde bile özgürce dolaşıyor

İzmir'de sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişi elektrik akımına kapılarak öldü

İzmir'de sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişi elektrik akımına kapılarak öldü
İzmir'de sağanak etkili oluyor

İzmir'de sağanak etkili oluyor
Erzurum'da 10 günde metrekareye 95 kilogram yağış düştü

Erzurum'da 10 günde metrekareye 95 kilogram yağış düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet