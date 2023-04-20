Saraybosna'da Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Ramazan Bayramı hazırlıkları devam ediyor.
Saraybosna
Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da baklava ve şekerleme dükkanlarının vitrinleri Ramazan Bayramı arifesinde renklendirildi.
Şehrin ana caddelerine "Bayram-ı Şerif Mübarek Olsun" yazıları asıldı.
Saraybosnalılar, pazar yerlerine giderek bayramlıklarını seçmeye başladı ve ziyaret edecekleri yakınları için de hediyeler aldı.
Ayrıca şehirdeki camilerde temizlik işlemleri de tamamlandı.
Saraybosna'da bayram namazı, 06.33'te kılınacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.