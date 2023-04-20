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Yaşam

Saraybosna'da Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Ramazan Bayramı hazırlıkları devam ediyor.

Ahmet Nurduhan  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Saraybosna'da Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor

Saraybosna

Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da baklava ve şekerleme dükkanlarının vitrinleri Ramazan Bayramı arifesinde renklendirildi.

Şehrin ana caddelerine "Bayram-ı Şerif Mübarek Olsun" yazıları asıldı.

Saraybosnalılar, pazar yerlerine giderek bayramlıklarını seçmeye başladı ve ziyaret edecekleri yakınları için de hediyeler aldı.

Ayrıca şehirdeki camilerde temizlik işlemleri de tamamlandı.

Saraybosna'da bayram namazı, 06.33'te kılınacak.

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