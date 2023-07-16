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Yaşam

Sapanca Gölü ve çevresi atıklardan temizlendi

Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü ile burayı besleyen dere yataklarında temizlik çalışması yapıldı.

Onur Orhan  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Sapanca Gölü ve çevresi atıklardan temizlendi

Sakarya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin en önemli su kaynağı ve turizm merkezi olan Sapanca Gölü ile gölü besleyen dere yatakları çevresinde sürdürülen temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sapanca Gölü ve kıyısına bırakılan atıklar, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince temizlendi. Kurtköy mevkisinde ziyaretçilerin bıraktığı atıklar toplanırken, göl etrafındaki yeşil alanlar çöplerden arındırıldı.

Ekipler, olası orman yangınlarının önüne geçmek için göl kıyısındaki cam kırıklarını da topladı.

Temizlik çalışmaları aralıklarla sürerken, vatandaşlardan çevre hassasiyeti konusunda destek bekleniyor.

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