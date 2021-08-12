Bartın'da selin etkilediği bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor
Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen bölgelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.
Bartın
Farklı kentlerden gelen DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, Akörensöküler ve Zafer köylerinde selin yollara sürüklediği hafriyatın temizlenmesi için yoğun çalışma yürütüyor.
Devrilen ağaçları yoldan kaldıran ekipler, balçıkları temizliyor.
Ekipler, sel nedeniyle kapanan Zafer köyüne giden yolun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.
Zafer köyü sakinlerinden Erkan Kütük, AA muhabirine, hayvanları, ahırı zor kurtardıklarını belirterek, "Evimizin giriş katı zarar gördü. Devletimiz ilk andan itibaren yanımızda. Su baskını nedeniyle olduğumuz yere ulaşamadılar ama telefonla sürekli yanımızdalar. Şu anda temizlik çalışmaları sürüyor." dedi.
Hüseyin Güleç de fasulye, mısır ve fındık bahçesinin selden etkilendiğini, zararının çok olduğunu belirterek, buradan başka gelirinin bulunmadığını kaydetti.
Sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor
Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları, Zafer köyü ile Akörensöküler köyü arasında sürdürülüyor.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma ile AFAD ekipleri, dere boyunda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Öte yandan ekipler, sel sularının getirdiği ağaç parçalarının altını da kontrol ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.