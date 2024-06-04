Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirler arasında bulunan Şanlıurfa'da, öğle vakti termometreler sıcaklığı 44 derece gösterdi.
Kentte bazı vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı.
Kent merkezindeki bazı çocuklar süs havuzlarında, kırsal mahallelerdekiler ise sulama kanallarında serinledi.
Tarihi çarşılar bölgesinde ise rahat şekilde alışveriş yapılmasını sağlamak için kurulan vantilatörler çalıştırılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.