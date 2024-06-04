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Yaşam

Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Cebrail Caymaz, Eşber Ayaydın  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Şanlıurfa

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirler arasında bulunan Şanlıurfa'da, öğle vakti termometreler sıcaklığı 44 derece gösterdi.

Kentte bazı vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kent merkezindeki bazı çocuklar süs havuzlarında, kırsal mahallelerdekiler ise sulama kanallarında serinledi.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise rahat şekilde alışveriş yapılmasını sağlamak için kurulan vantilatörler çalıştırılıyor.

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