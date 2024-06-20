Şanlıurfa'da “kavurucu” sıcaklar etkili oluyor
Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi.
Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.
Sıcaktan bunalan bazı çocukların tarım için kullanılan sularda serinlemeye çalıştığı görüldü.
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