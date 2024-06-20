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Yaşam

Şanlıurfa'da “kavurucu” sıcaklar etkili oluyor

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Müslüm Etgü  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Şanlıurfa'da “kavurucu” sıcaklar etkili oluyor Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.

Sıcaktan bunalan bazı çocukların tarım için kullanılan sularda serinlemeye çalıştığı görüldü.

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