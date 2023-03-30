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Yaşam

Samsun'da depremzede çocuklar ata binerek eğlendi

Samsun'da düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklar ata bindi.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Samsun'da depremzede çocuklar ata binerek eğlendi

Samsun

Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinden gelen çocukların morallerini yükseltmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nde etkinlik düzenledi.

Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, tesiste eğitmenler eşliğinde ata bindi, yüz boyama, balon oyunu gibi aktiviteler yaparak müzik eşliğinde eğlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Savaş Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hareketi olarak "İdeallerin ülken kadar büyükse Büyükşehir seni çağırıyor" sloganıyla yola çıktıklarını, bu kapsamda çağrılarına cevap veren idealist gençlerle kurdukları kulüpler aracılığıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Depremzede çocuklara yönelik bugünkü etkinliği de Sosyal Sorumluluk Kulübü'yle düzenlediklerini dile getiren Keskin, şöyle devam etti:

"İdealist gençlerimiz böyle bir etkinliği yapmak istediler. Biz de onlara elimizden gelen yardımı yaptık. Buraya depremzede öğrencilerimizi getirdik. Şu anda içeride etkinlikleri var. Ata biniyorlar, yüz boyaması var. Diğer etkinliklerle beraber onların oradaki travmalarını biraz olsun azaltmaya çalıştık. Amacımız bu. Bir sonraki grup biraz daha büyük çocuklarımız olacak. Bunun dışında gemi turu etkinliğimiz, farklı geziler ve kamp etkinliklerimiz devam edecek."

Etkinliğe katılan Irmak Geçer (9) ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Ata binmek çok heyecanlı ve keyifli. Bundan sonra da ata binmek istiyorum." diye konuştu.

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