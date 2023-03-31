Birçok il martın son gününde karla kaplandı
Mart ayının son gününde etkili olan yoğun kar, çok sayıda il merkezini beyaza bürüdü.
Erzurum/Van
Erzurum'da iki gündür aralıklarla yağan kar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Belediye ile Karayolları ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattığı kentte, sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
İlkbahar ayında çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte gece hava sıcaklığı eksi 7 derece ölçüldü.
Kars
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Kars'ta da iki gündür aralıklarla kar etkili oluyor.
Karla kaplanan kentte, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ulaşımda aksamaların yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA
Ağaç ve bitkilerin beyaz örtüyle kaplandığı Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 25 santimetreye ulaştı.
Ardahan
Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.
Kent genelinde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.
Fotoğraf: Günay Nuh/AA
Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA
Van
Van'da yüksek kesimlerde etkili olan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.
Yağışlarla beyaza bürünen Bahçesaray ilçesi sakinleri ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
Kent merkezinde de etkili olan kar nedeniyle görüş mesafesi düştü, Karayolları ekipleri bağlantı yollarında önlem aldı.
Hakkari
Hakkari'de sabah etkisini artıran kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, araç ve ağaçlar karla kaplandı.
İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Bitlis
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gün boyu devam eden fırtına ve yağmurun ardından kar etkili oldu.
Hava sıcaklığının hissedilir oranda düştüğü ilçede, bazı kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Ahlat ilçesinde de etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.
Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı ilçede, insanlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Muş
Muş'ta, 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde hayvanlarını meraya otlatmaya götüren besiciler, etkili olan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Besicilerden Eyyüp Omur bu yıl kış mevsimin kurak geçtiğini belirtti.
Baharın geldiğine sevinirken kar yağışıyla karşılaştıklarını ifade eden Omur, "Köyümüze kar yağdı. Meralara çıkan hayvanları etkili olan kardan dolayı ahırlara geri getirdik. Yaklaşık 10 gündür hayvanlarımızı meralarda otlatıyorduk. Kar yağması hayvan yetiştiricileri için iyi olmadı." dedi.
Besici Şefket Omur da "Birkaç gün önce hayvanlarımızı otlatmaya meralara çıkarmıştık. Şimdi yeniden fırtına ve kar etkili oldu. Kış geri geldi. Hayvanlarımızı yeniden ahırlara bıraktık. Baharı beklerken kışa geri döndük." dedi.
Rize
Rize'de yağış iki gündür aralıklarla devam ediyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre İkizdere'de 29, Kalkandere ve merkezde 17'şer, Çayeli'nde 10, Güneysu'da 9, Derepazarı'nda 7, Çamlıhemşin ve Ardeşen'de 6'şar, İyidere'de 4 olmak üzere 105 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yolları açmak için 75 kişiden oluşan ekipler, 46 iş makinesi yardımıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.
Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesi Ovit Geçidi tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda kalan yaylalara 50 santimetre kar düştüğü öğrenildi.
Giresun
Giresun'da kar dolayısıyla 27 köy yolu ulaşıma kapandı.
Valilikten alınan bilgiye göre, Alucra ve Espiye'de 7'şer, Dereli'de 6, Bulancak'ta 4, Şebinkarahisar'da 2 ve Yağlıdere'de 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.
Sivas
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün kar ve tipi nedeniyle kapanan 95 köy yolundan 88'i, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Ulaşım sağlanamayan İmranlı ilçesine bağlı 7 köy yolunda, iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar kalınlığı 54 santimetre ölçüldü.
Kar kalınlığı, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde ise 30 santimetreye ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.