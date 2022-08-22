Dolar
18.12
Euro
18.13
Altın
1,730.20
ETH/USDT
1,564.80
BTC/USDT
21,330.00
BIST 100
3,074.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Yaşam

Samsun Valisi Dağlı'dan, TEKNOFEST öncesi esnafa mesaj

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST öncesi esnaflara yönelik mesaj yayımladı.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 22.08.2022
Samsun Valisi Dağlı'dan, TEKNOFEST öncesi esnafa mesaj Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Dağlı, mesajında, Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında 40 bin esnafın, kente gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlayacağına inandığını vurguladı.

Esnaf ve Sanatkarlar, Lokantacılar, Fırıncılar, Şoförler ve Otomobilciler ile Servis İşletmecileri odalarının başkanlarıyla toplantı yaptıklarını dile getiren Dağlı, "Değerli esnafımız, 30 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasında Samsun olarak dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'e ev sahipliği yapıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şehrimize getireceği hareketlilikle esnafımıza da büyük bir katkı sağlayacak festival süresince ortaya koyacağımız güzel ev sahipliği ve kaliteli hizmetin, misafirlerimizin ileride ilimizi yeniden ziyaret etmeleri noktasında önemli bir kazanım olacağına ve bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğinize inanıyor, hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Vali Dağlı, dört mevsim turizm avantajları ile Karadeniz Bölgesi'nin dünyaya açılan kapısı olan Samsun'un, eşsiz doğası, zengin tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ettiğini, TEKNOFEST'in de Samsun'un marka değerinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha kanıtlayan önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Misafirlerin beklentilerini göz önünde bulunduran ülke ve şehirlerin turizm konusunda pozitif anlamda ayrıştığını belirten Zülkif Dağlı, şunları kaydetti:

"En kaliteli ve en modern olanaklar sağlansa dahi insan faktörü bir şehrin tanıtımı açısından belki de en önemli başlık olarak dikkati çekiyor. Bizler gittiğimiz yerlerde ne bekliyorsak daha fazlasını misafirlerimize yansıtmalıyız. Tüm vatandaşlarımız ve esnaflarımızın birer gönüllü turizm elçisi gibi hareket etmeleri orta ve uzun vadede şehrimizde turizmin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Misafirlerimizin ihtiyaçlarını gözeten yaklaşımımızı TEKNOFEST KARADENİZ sürecinden sonra da sürdürmemiz bizler için çok önemli bir kazanım olacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl miktarı 721 bin 449 ton oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı

Benzer haberler

Samsun Valisi Dağlı'dan, TEKNOFEST öncesi esnafa mesaj

Samsun Valisi Dağlı'dan, TEKNOFEST öncesi esnafa mesaj

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sona erdi

Milli teknolojiler 'akıllı şehir' Samsun'daki TEKNOFEST'te vitrine çıkacak

Altın halhallı bülbül 'Ökkeş' kuyumcunun maskotu oldu

Altın halhallı bülbül 'Ökkeş' kuyumcunun maskotu oldu
Genç yetenekler İstanbul-Ankara arasını 17 dakikaya indirecek hyperloop çağına hazırlanıyor

Genç yetenekler İstanbul-Ankara arasını 17 dakikaya indirecek hyperloop çağına hazırlanıyor
Samsun'da Savaşan İHA Yarışması için test çalışmaları başladı

Samsun'da Savaşan İHA Yarışması için test çalışmaları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet