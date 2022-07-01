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Yaşam

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakarya'da takı tasarıma gönül veren Berna Kofoğlu, atölyesinde yaptığı farklı cam obje modellerini yurt dışına gönderiyor.

Mehmet Karakaş   | 01.07.2022
Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakarya

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü'nden mezun olan Kofoğlu, ürettiği takıları sosyal medya üzerinden satmaya başladı.

Kofoğu, atölyesinde hem ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor, hem de öğrencilerine kurs veriyor.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Kofoğlu, AA muhabirine, 2012'de üniversiteden mezun olmasının ardından Sakarya'ya taşındığını, açtığı atölyede ürettiği ürünleri, internet üzerinden satışını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Hem yurt içi hem de yurt dışından talepleri karşıladıklarını belirten Kofoğlu, "Özellikle Arap ülkelerine, Avrupa'da Almanya'ya nazar boncukları çok fazla gönderiyoruz." dedi.

Kofoğlu, atölyesinde kurslar da vermeye başladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Halkımıza bir hizmet sunduk. Atölye içerisinde hem öğrenciler, hem kursiyerler bir bütünlük sağlıyoruz. Onlarla hem yurt dışına, hem yurt içine çeşitli ürünler gönderiyoruz. Çok çeşit boncuklar yapıyoruz, figürler yapıyoruz. Onun haricinde bardaklar yapıyoruz. Son zamanlarda bardaklar ve pipetler çok talep görmeye başladı, onları gönderiyoruz. Bu kurstan çıktıktan sonra kadınlar, kendi atölyelerini açıp bu şekilde devam edebilirler. Böylece ekonomiye de destek sağlamış oluyoruz. Onlara sosyalleşmesi için de bir ortam sağlamış oluyoruz."

"Aile bütçemize katkıda bulunuyoruz"

Kursiyer Hayriye Erman da aldıkları eğitim sayesinde, hem sosyalleştiklerini hem de aile bütçesine katkıda bulunduklarını belirterek, "Cam objeler ya da boncuklar yapıyoruz. Onları takı haline getirebiliyoruz ya da ev aksesuarları bardak gibi ürünler, kahve yanı bardağı gibi ürünler yapıyoruz." dedi.

Erman, burada aldıkları eğitimler sayesinde, aile bütçelerine katkıda bulunduklarını vurguladı.

Kursiyer Şaduman Ünal da atölyede çalışmanın terapi gibi olduğunu dile getirerek, "Takıyla başladık. Bardak, cam objeler yapıyoruz. Bardakların içine takılar yapıyoruz. Bunları hem ticaret olarak satışını yapabiliyoruz, hem de arkadaşlarımıza hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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