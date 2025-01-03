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Yaşam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bakım merkeziyle 8 bin "can dosta" şifa oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesince faaliyete geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, geçen yıl yaklaşık 8 bin hayvanın tedavisi gerçekleştirildi.

Emre Ayvaz  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bakım merkeziyle 8 bin "can dosta" şifa oldu

Sakarya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son teknolojiyle donatılan merkez, 2024'te can dostların yaralarına merhem oldu.

Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, eczane, muayene, bakım, temizlik, sterilizasyon odaları ile fizik tedavi havuzu bulunan merkezde, geçen yıl 8 bine yakın sahipsiz kedi ve köpeğin yanı sıra tavşan, kirpi, sincap, çakal ve kanatlı hayvanların bulunduğu 237 yabani hayvan tedavi edildi.

Trafik kazasında yaralanan, doğal alanlarında yaşanan olaylar sonucu fiziki olarak ya da sağlık açısından zor duruma düşen hayvanlara merkezde, muayene, fizik tedavi, viral ve mikrobiyat hastalık, göz, ortopedi tedavi hizmeti verildi. Radyoloji ve görüntüleme cihazlarıyla birçok hayvanın hastalığı ve yarası teşhis edildi.

Ayrıca tüm dijital ortamlarda aktif edilen "Pati İzi" uygulamasıyla yıl içinde 206 köpek ve 77 kedi olmak üzere 283 sahipsiz hayvan yeni yuvalarıyla tanıştı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca öğrencilere evcil hayvan üretim, satış ve barındırma konularında eğitim verdi.

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