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Yaşam

Saka kuşu yakalayanlara 9 bin 800 lira para cezası

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saka kuşu yakalayan iki kişiye 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Hüseyin Yıldız   | 23.09.2019
Saka kuşu yakalayanlara 9 bin 800 lira para cezası

Hatay

Kaçak kuş avcılığı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan-Hassa yolu üzerindeki yaptığı yol uygulamasında 31 MA 9769 plakalı motosikleti durdurdu.

Ekiplerce motosiklette yapılan aramada, 28 saka kuşu, 2 yanıltıcı ses cihazı, 4 kafes ve 4 ağ ele geçirildi.

Haber verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kipleri tarafından iki kişiye, 9 bin 800 lira idari para cezası verildi.

Kuşlar ekipler tarafından doğal ortamına bırakıldı.

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Saka kuşu yakalayanlara 9 bin 800 lira para cezası

Saka kuşu yakalayanlara 9 bin 800 lira para cezası