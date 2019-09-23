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Yaşam

Boynuz taraklar Derya ustanın elinde şekilleniyor

Afyonkarahisar'da belediye bünyesindeki Taş Medrese'de açılan kursta koç, manda ve sığır boynuzundan tarak yapımını öğrenen Derya Yarımtepe, boynuzları bazı işlemlerden geçirdikten sonra kesip şekil vererek tarak yapıyor.

Canan Tükelay   | 23.09.2019
Boynuz taraklar Derya ustanın elinde şekilleniyor

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da belediye bünyesindeki Taş Medrese'de açılan kursta koç, manda ve sığır boynuzundan tarak yapımını öğrenen 29 yaşındaki Derya Yarımtepe, usta elleriyle boynuza şekil veriyor.

Ustaları gün geçtikçe azalan ve çırak bulunamadığı için yok olmaya yüz tutan boynuz tarak yapımı, Afyonkarahisar Belediyesinin desteğiyle kentte yeniden hayat buldu.

Belediyeye ait Taş Medrese'de boynuzdan tarak yapan Yarımtepe, unutulmaya başlayan bu sanatı canlandırmaya çalışıyor.

Boynuzları bazı işlemlerden geçirdikten sonra kesip şekil veren Yarımtepe, tarak yapımını yaklaşık 5 yıldır kursiyerlere öğretiyor.

"13 tarak ustasından 12'si erkek, bayan olarak tek benim"

Derya Yarımtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin açtığı kurslardan birinin de boynuz tarak kursu olduğunu söyledi.

Kursta, unutulmuş bir mesleği canlandırdığını belirten Yarımtepe, "Kuyumculuk ve takı tasarımı mezunuyum. Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyorum. Kursiyer olarak başladım, şu an atölyenin eğitmeniyim. Türkiye'de 13 boynuz tarak ustası var. 13 tarak ustasından 12'si erkek, bayan olarak tek benim." diye konuştu. 

Yarımtepe, tarak yapımından elde ettiği gelirle ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalıştığını aktardı.

"Kan dolaşımını hızlandırıyor"

Yarımtepe, tarağın uçlarının sivri olduğuna işaret ederek, "Saçı tararken masaj etkisi oluşturuyor, kan dolaşımını hızlandırıyor. Saçta kepek oluşumunu ve elektriklenmeyi önlüyor." diye konuştu.

İl dışından dahi müşterilerinin olduğunu ifade eden Yarımtepe, şunları kaydetti:

"Taraklarımıza hem doğal olduğu hem de parazitlerden koruduğu için küçük çocuklu annelerin ilgisi çok yoğun. Okullar açılınca satışlarımız hızlandı. Geçen yıl Almanya ve Bosna Hersek'e fuarlara gittik. Taraklarımız, Bosna Hersek'te Osmanlı kültürü olduğu için ilgi gördü. Almanya'da da sağlığa faydasından dolayı diğer el sanatlarından daha fazla ilgi vardı."



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