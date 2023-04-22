Sahil kenti Sapanca'da bayram tatili yoğunluğu
Sakarya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler Sapanca ilçesinde yoğunluk oluşturdu.
Sakarya
Bayram tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyenler, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlere yakın olmanın avantajına sahip ilçeyi tercih etti.
Sapanca Gölü etrafında yürüyüş yapan tatilciler, deniz bisikletine bindi, nostaljik tekne gezilerine katıldı.
Bazı vatandaşlar da göle kıyısı bulunan Arifiye ilçesindeki Gölbaşı Park'ta piknik yaptı.
İstanbul'dan gelen Metin Erkaynak, gazetecilere, Sapanca'ya eşiyle geldiğini, güzel havada keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.
Hande Erkaynak da sürekli Sapanca'ya geldiklerini belirterek, havanın sıcak olmasını fırsat bildiklerini ve tatili ilçede geçirdiklerini anlattı.
Rasim Özel, havanın güzel olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.
Recep Yılmaz, ailesiyle göl kenarına gelerek piknik yaptıklarını ve sıcak havanın tadını çıkardıklarını anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.