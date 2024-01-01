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Yaşam

Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024 yılının ilk saatlerinde dünyaya gelen bebekleri paylaştı.

Utku Şimşek  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gaziantep, Adıyaman, İzmir ve Kocaeli'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı.

Koca, paylaşımında, Gaziantep Şehir Hastanesinde İpek ve Mehmet çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen Muhammed Alparslan'a, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Seher ve Onur çiftinin bebeği Doruk Ayaz'a, İzmir Şehir Hastanesinde Sultaniye ve Uğur çiftinin bebeği Yüsra'ya ve Kocaeli Şehir Hastanesinde Şule ve Mustafa çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen Aybike'ye ve ailelerine yeni yıl dileklerinde bulundu.

Paylaşımda, yeni yılın ilk bebeklerinin görüntüleri de yer aldı.

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