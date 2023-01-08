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Yaşam

Rüzgar güllerinin sis ortasındaki dönüşü dron ile görüntülendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Metristepe köyünde bulunan rüzgar güllerinin sis bulutları arasındaki hareketleri dron ile görüntülendi.

Muhsin Arslan   | 08.01.2023
Rüzgar güllerinin sis ortasındaki dönüşü dron ile görüntülendi

Bilecik

Köydeki rüzgar enerji santraline ait rüzgar güllerinin sisler arasındaki dönüşleri, Metristepe Zafer Anıtı'na gitmek için yolu kullanan sürücü ve yolcular için güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Deniz seviyesinden 1131 metre yükseklikte yer alan rüzgar güllerinin sislerin arasında yaptığı dönüşlerinin görüntüsü dronla kaydedildi.

Sis tabakasının rüzgar güllerinden etrafından geçişinin hızlı çekim tekniği ile görüntülenmesi de ortaya renkli görüntüler çıkmasını sağladı.

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü bölgede cam ağaçları, kırağı ile buz tuttu. Kırağı tutan ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu.

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