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Yaşam

Rize'de meslek lisesi öğrencilerinden "taşınabilir ev" üretimi

Rize'de, Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü öğrencileri sipariş üzerine "taşınabilir ev" (tiny house) üretiyor.

Fikret Delal  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Rize'de meslek lisesi öğrencilerinden "taşınabilir ev" üretimi Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Öğretmenlerin rehberliğinde, Ardeşen ilçesindeki okulun atölyesinde çalışan öğrenciler, meslek öğrenmenin yanı sıra döner sermayeden kazandıkları ücretle de harçlıklarını çıkarıp aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Öğrenciler, talep üzerine bir süre önce başladıkları bungalov üretiminin ardından mobilya ve iç mekan atölyesinde, araca monte edilebilen, taşınabilir ahşap ev imalatı da yapıyor. Üretim aşamasında yer alan 20 öğrenci, taşınabilir evi yaklaşık 20 günde tamamladı. Öğrenciler sipariş üzerine 20 ve 26 metrekarelik iki taşınabilir ev imal etti.

Okulun müdürü Mustafa Hacıoğlu, AA muhabirine, öğretmenlerin gayretleri ve öğrencilerin isteği doğrultusunda ilk önce kütüphane, masa ve bungalov evlerin üretimine başladıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında daha sonra altında lastikleri bulunan taşınabilir ev imalatına geçtiklerini ifade eden Hacıoğlu, "İlk amacımız bunu tanıtmaktı. 'Okul bu işi yapamaz' düşüncesini ortadan kaldırıyoruz. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizle neler yapabileceğimi gösterdik." dedi.

Hacıoğlu, öğrencilerin yetenekli olduklarının altını çizerek, "Öğrencilerimizin bu çalışmaları, okul hayatından sonra gerçek hayatlarında ne kadar başarılı olacaklarını gösteriyor." diye konuştu.

Taşınabilir evler Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun

Okulun döner sermayeden sorumlu müdür yardımcısı Adem Şerement ise döner sermaye üzerinden sipariş aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taşınabilir evin yapım aşaması sürüyor. Daha önce bungalov evlere talep vardı. Şu an taşınabilir evlere ayrı bir sipariş var. Sipariş üzerine üretimimizi tamamlayıp veriyoruz. Buradaki etken de araç statüsünde olması. Taşınabilir evleri Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun yapıyoruz. İnsanlarımız bunlara yönelmeye başladı. Şu an iki tane yaptık."

Mobilya Bölümü öğrencilerinden Hasan Kıran da atölyede çalışıp el becerilerini geliştirdiklerini anlatarak, "Aynı zamanda döner sermaye üzerinde paramızı da kazanıyoruz. Daha önce bunlagov ev yaptık. Şimdi de taşınabilir ev yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atölyede arkadaşları ile meslek öğrendiklerini dile getiren Eray Karaman, üretmenin çok keyifli ve güzel bir duygu olduğunu belirtti.

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