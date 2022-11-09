Dolar
18.60
Euro
18.72
Altın
1,708.00
ETH/USDT
1,209.70
BTC/USDT
17,709.00
BIST 100
4,416.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Rize'de çay eksperliği yapan kadın Denizli'de taksi şoförü oldu

Rize'de çay eksperi olarak çalıştığı sırada babasının rahatsızlanması üzerine memleketine dönen Sevhan Demirel, taksi şoförlüğü yaparak evinin geçimini sağlıyor.

Ali Bilge   | 09.11.2022
Rize'de çay eksperliği yapan kadın Denizli'de taksi şoförü oldu Fotoğraf: Ali Bilge/AA

Denizli

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Çay Eksperliği Programından 2014 yılında mezun olan 33 yaşındaki Sevhan Demirel, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 6 yıl çay eksperi olarak çalıştı.

Kalp rahatsızlığı bulunan babasının tedavisi sürecinde yanında olmak isteyen Demirel, geçen yıl işinden istifa ederek ailesinin yanına döndü.

Otomobil kullanmayı çok sevdiği için taksi şoförlüğü yapmaya karar veren Demirel, ileri sürüş eğitimi alıp gerekli belgeleri tamamlayarak bir otomobil aldı.

Pamukkale ilçesindeki bir taksi durağına bağlı çalışmaya başlayan Sevhan Demirel, AA muhabirine, hayatındaki hızlı değişime rağmen mutlu olduğunu söyledi.

Babasının rahatsızlığı artınca hiç düşünmeden çok sevdiği işini bırakmak zorunda kaldığını belirten Demirel, "İşimden annem ve babam için ayrıldım. Onlar bizi büyütürken ne zorluklar çekti. Şimdi onların bana ihtiyacı olduğunu anladım ve Denizli'ye geldim. Burada da takside çalışmayı tercih ettim." diye konuştu.

Demirel, her iş gibi taksiciliğin de zorlukları olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı:

"Ama güzel bir iş, ben bu işi sevdim. İnsanlarla konuşmayı, sohbet etmeyi, yeni insanlar tanımayı ve işimi seviyorum. Taksiciliğe bundan sonraki yıllarda da devam edeceğim. İlk başladığım zamanlarda bilmediğim bir sektör olduğu için kafamda sorular vardı. Korkularım çok oldu ama hepsini yendim. Gelen tepkiler çok güzel."

Kendisini direksiyonda gören müşterilerin şaşırdığını aktaran Demirel, şu ana kadar herhangi bir olumsuz tepki almadığını kaydetti.

Gece vardiyasında da çalıştığını, özellikle kadın müşterilerinin kendisini telefonla çağırdığını anlatan Demirel, "Benimle yolculuk yaparken kendilerini daha güvende hissettiklerini söylüyorlar. Bunları duydukça çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Sevhan Demirel'in müşterilerinden Beyza Nur Er de kadın taksi şoförüyle yolculuk yaparken kendisini daha rahat hissettiğini dile getirerek, "Kendimizi daha güvende hissediyoruz, bizden biri olmuş oluyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuduz tanısıyla tedavi gören çocuk yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 37. yaşını kutladı
Adalet Bakanı Bozdağ, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov'u kabul etti

Benzer haberler

Rize'de çay eksperliği yapan kadın Denizli'de taksi şoförü oldu

Rize'de çay eksperliği yapan kadın Denizli'de taksi şoförü oldu

Pamukkale "traverten temalı jeopark" olma yolunda

Togg'un dış renklerinden birine "Pamukkale" ismi verilmesi Denizli'de memnuniyetle karşılandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet