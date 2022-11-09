Dolar
18.60
Euro
18.68
Altın
1,706.71
ETH/USDT
1,214.70
BTC/USDT
17,473.00
BIST 100
4,394.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Van depreminde hayatını kaybeden gazeteci Sebahattin Yılmaz mezarı başında anıldı

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde çöken Bayram Oteli'nde 52 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Sebahattin Yılmaz, vefatının 11. yılında Erzurum'da mezarı başında anıldı.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 09.11.2022
Van depreminde hayatını kaybeden gazeteci Sebahattin Yılmaz mezarı başında anıldı

Erzurum

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur, Demirören Haber Ajansı (DHA) Erzurum Bölge Müdürü Turgay İpek, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile gazeteciler, DHA muhabiri Yılmaz'ın Erzurum Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Protokol üyeleri ve gazeteciler, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua ederek Yılmaz'ın mezarına çiçek bıraktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un büyük bir değerini kaybettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Basın emekçisi olarak bilinen Sebahattin Yılmaz kardeşimiz kendi alanında uzmandı. Vefatının 11. yılında kabri başında dua ederek kendisini saygıyla andık. Mesleğine bağlı, özgüveni olan ve tarafsız bir muhabir olan Yılmaz kardeşimizi basın şehidi olarak görüyoruz. İnancımız gereği büyük felaketlerde hayatını kaybedenler, medeniyet anlayışımız gereği şehit sayılıyor. Basın şehidimizi rahmetle anıyoruz. Geride kalanlarına sağlık, afiyet ve hayırlı, güzel ömürler diliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de terör operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Bursa'daki yangında ölen anne ile 8 çocuğun cenazeleri defnedildi
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alacak
Türkiye ile Japonya afetle mücadelede işbirliği yapacak
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar tutuklandı

Benzer haberler

Van depreminde hayatını kaybeden gazeteci Sebahattin Yılmaz mezarı başında anıldı

Van depreminde hayatını kaybeden gazeteci Sebahattin Yılmaz mezarı başında anıldı

Van'daki depremde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir'i ailesi anlattı

Erzurum'da 11 yıldır bekletilen 'misafir uçak' satılacak

Van'daki depremde hayatını kaybeden gazeteci Sebahattin Yılmaz'ı yakınları anlattı

Van'daki depremde hayatını kaybeden gazeteci Sebahattin Yılmaz'ı yakınları anlattı
Van depreminde hayatını kaybeden Japon gönüllü Miyazaki, sevgiyle hatırlanıyor

Van depreminde hayatını kaybeden Japon gönüllü Miyazaki, sevgiyle hatırlanıyor
Kars-Erzurum arasındaki Taşlı Güney-2 Viyadüğü hizmete açıldı

Kars-Erzurum arasındaki Taşlı Güney-2 Viyadüğü hizmete açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet