Ressam Ali Rıza Başarır, Seydikemer'de sokakları renklendiriyor
Ressam ve heykeltıraş Ali Rıza Başarır, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sokaklara resim çiziyor.
Muğla
Cumhuriyet Mahallesi'nde Hükümet Konağı yanındaki trafo binası duvarına bir ev resmeden Başarır, Seydikemer'in her sokağını renklendirmek istediğini söyledi.
Sanatçı Başarır, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'e kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
İlçeyi ziyaret eden Muğla Valisi Orhan Tavlı da Başarır ile bir araya gelerek çizimlerini inceledi.
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