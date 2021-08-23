Dolar
8.48
Euro
9.93
Altın
1,788.68
ETH/USDT
3,333.90
BTC/USDT
50,160.00
BIST 100
1,459.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırım Platformu Zirvesi, Kiev’de başlıyor.
logo
Yaşam

Parkta 'maganda kurşunu'yla yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor

Parkta oyun oynarken omzuna isabet eden mermiyle yaralanan 18 aylık Berkin'in annesi Yeliz Aydemir "Biz tahterevalliden düştüğünü düşünürken maganda kurşununa denk gelmiş. Doktorlar mermi çekirdeğinin ciğere çok yakın olduğunu söyledi" diye konuştu.

Veysel Altun   | 23.08.2021
Parkta 'maganda kurşunu'yla yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor

Samsun

Samsun'un Çarşamba ilçesinde parkta oyun oynarken sol omzuna isabet eden mermiyle yaralanan 18 aylık Berkin Aydemir'in tedavisi devam ediyor.

Yeliz ve Necmi Aydemir çifti, bebekleri Berkin Aydemir'i oyun oynaması için dün Çarşamba Doğal Yaşam Parkı'na götürdü.

Parkta oyun oynadığı sırada yaralanan minik Berkin, vücuduna nereden geldiği belli olmayan bir merminin isabet ettiğinin anlaşılması üzerine olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin Çocuk Cerrahi Kliniğinde tedavi altına alınan Berkin'in omzundaki mermi çıkarıldı.

Mermi adli makamlarca balistik incelemeye yollandı.

"Doktorlar, mermi çekirdeğinin ciğere çok yakın olduğunu söyledi"

Anne Yeliz Aydemir, AA muhabirine, oğlunun tahterevallide oynarken birden düştüğünü, olay anında ilk başta ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

"Eşim çocukla ilgilenirken atletinin içeri girdiğini fark ettik." diyen Aydemir, şöyle devam etti:

"Onu çekeyim derken içeride parmak genişliğinde delik olduğunu gördüm, kanama olmuştu. Hemen Çarşamba Devlet Hastanesine gittik. Biz tahterevalliden düştüğünü düşünürken meğer maganda kurşununa denk gelmiş. Doktorlar, mermi çekirdeğinin ciğere çok yakın olduğunu söyledi. Allah'tan kafasına isabet etmedi. Verilmiş sadakamız varmış diyorum, başka bir şey diyemiyorum. Üç beş santim ileri gitse akciğerine denk gelecekmiş."

"Başka canlar yanmasın da demeyeceğim, zaten yanıyor"

Baba Necmi Aydemir de hala yaşadıkları olayın etkisinde olduklarını söyledi.

Her yıl "maganda kurşunu" nedeniyle insanların hayatını kaybettiğini, yaralandığını vurgulayan Aydemir, "Samsunluyum, silahın içindeyiz ama bunun her zaman bir problem olduğunu görüyorduk zaten. Hiçbir zaman da bununla ilgili bir adım atılmadı. Başka canlar yanmasın da demeyeceğim, zaten yanıyor. Bu kez bizim başımıza geldi." diye konuştu.

Caydırıcı önlemler alınmasını isteyen Aydemir, şunları kaydetti:

"İnsan rahat rahat bir düğüne bile gidemiyor. Bizim başımıza düğün ortamında da gelmedi bu olay. Tamamen piknik alanında, yaşayacağımızı düşünmediğimiz bir ortamdı. Biz olmasak bile orası çok kalabalık, mutlaka birisine denk gelecekti. Tamamen keyfi, bir insanın sadece bir anlık zevk uğruna silahını ateşlemesi. Sarhoş da olabilir, aklı başında bir insan kalabalık bir yere doğru silah sıkmaz. Bu muhtemelen kaçak bir silahtan çıkan mermidir. Belki de ulaşamayacağız zaten ceza bile çekmeyecektir. Aslında bunların önlenmesi gerekiyor ki hiç bunları yaşamadan, bu acıları çekmeden insanlar mutlu ve huzurlu bir şekilde Türkiye'de yaşayabilsin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgındaki artışa rağmen İsrail'de yüz yüze eğitim 1 Eylül'de başlıyor
Dünya genelinde 4 milyar 970 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Sağlık ekiplerinin Tunceli'deki başarılı aşı çalışmaları Kovid-19'un yayılım hızını kesti
İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre 3. doz Kovid-19 aşısı enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltıyor
Anne adaylarına 'Kovid-19 aşısı olun ve koruyucu tedbirlere devam edin' çağrısı

Benzer haberler

Parkta 'maganda kurşunu'yla yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor

Parkta 'maganda kurşunu'yla yaralanan bebeğin tedavisi sürüyor

Kovid-19 tedavisi gören genç çift, yeni doğan bebeklerini telefon ekranından sevebildi

Türk doktorun renklendirdiği astronomi fotoğrafı 'NASA' seçkisinde yer aldı

Aşı olmayan kızını Kovid-19'dan kaybeden babadan aşı karşıtlarına tepki

Aşı olmayan kızını Kovid-19'dan kaybeden babadan aşı karşıtlarına tepki
Batı Karadeniz'in doğusu ve Samsun için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusu ve Samsun için sağanak uyarısı
Singapur'da 'dünyanın en küçük bebeği' 13 aylık tedavinin ardından taburcu edildi

Singapur'da 'dünyanın en küçük bebeği' 13 aylık tedavinin ardından taburcu edildi