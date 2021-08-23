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Yaşam

Bozkurt'ta çamur ve balçıkla mücadelenin kahramanları: İş makinesi operatörleri

Sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların bir an önce sarılması için Türkiye'nin farklı illerinden getirilen yüzlerce iş makinesini kullanan operatörler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Recep Bilek, Muhammed Kaygın   | 23.08.2021
Bozkurt'ta çamur ve balçıkla mücadelenin kahramanları: İş makinesi operatörleri Fotoğraf: Recep Bilek / AA

Kastamonu

İlçede 11 Ağustos'ta can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden olan selin getirdiği zararın ortaya çıkarılmasının ardından bölgeye çok sayıda kepçe, greyder, ekskavatör ve kamyon yönlendirildi.

İş makineleri, selin yarattığı hasarın molozlarının bir an önce ortadan kaldırılması, ilçenin eski günlerine dönmesi için durmaksızın çalışıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından Bozkurt'a gelen belediye, özel idare ve özel sektörde çalışanlar kepçe operatörleri, çamur ve balçıkların kaldırılması için canla başla mücadele ediyor.

İstanbul'dan gelen mini yükleyici operatörü Fuat Demiray, AA muhabirine, ilçeyi ayağa kaldırmak için yardıma geldiklerini söyledi.

Bozkurt'ta 10 gündür çalıştıklarını belirten Demiray, "Bina girişlerindeki çamurları temizliyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Elimizden geldiğince çalışıyoruz. Burayı inşallah temizleyeceğiz." dedi.

Eskişehir'den gelen iş makinesi operatörü Uğur Aydoğdu ise bir haftadır canla başla çamur ve balçıkları kaldırmak için uğraştıklarını anlattı.

Kamyon ve iş makineleriyle geldiklerini aktaran Aydoğdu, "Bozkurt merak etmesin, temizleyeceğiz. Yaralarını saracağız. Canla başla mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah başaracağız. Bozkurt'a başsağlığı dilerim. İnşallah çok güzel günler olacak." ifadelerini kullandı.

Tokat'tan gelen iş makinesi operatörü Nurettin Uçar da Bozkurt'a gönüllü olarak geldiğini, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.

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