Palandöken Kayak Merkezi beyaz görünümüne kavuştu
Avrupa'nın önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Erzurum
Kentte etkili olan sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Palandöken Dağı'nda yer alan Palandöken Kayak Merkezi pistini zirvesi 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi ve kayak pistinin büyük bölümü, beyaz örtüyle kaplandı.
Palandöken'in karla kaplı görüntüsü kentin farklı noktalarından da gözlendi.
Kayak heyecanı aralık ayında başlıyor
Türkiye'de kapılarını kayakseverlere ilk açan kayak merkezi olma özelliği taşıyan Palandöken Kayak Merkezi, turistleri her yıl aralık ayında ağırlamaya başlıyor.
Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı, gece kayağı ve lastik raftingi ile de misafirlerine macera ve heyecan dolu bir tatil fırsatının sunulduğu Palandöken'e Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan ile Avrupa ülkelerinden turist geliyor.
Çoğu Palandöken'de bulunan 4 bin yatak kapasiteli 20 otelde ve bungalov evlerde ağırlanan turistler, uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 56 pistte kesintisiz kayak yapma fırsatı buluyor.
Palandöken'deki liftlerden geçen sezon 1 milyon 823 bin 258 geçiş yapılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.