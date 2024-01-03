Dolar
29.78
Euro
32.51
Altın
2,042.53
ETH/USDT
2,222.60
BTC/USDT
42,519.00
BIST 100
7,536.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
logo
Yaşam

Özbekistan'da Taşkent Havalimanı 2023'te 10 milyon yolcuyu ağırladı

Özbekistan'ın başkentinde yer alan Taşkent Havalimanı, 2023 yılında 10 milyon yolcuya hizmet verdi.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Özbekistan'da Taşkent Havalimanı 2023'te 10 milyon yolcuyu ağırladı

Taşkent

Özbekistan Airports Devlet İşletmesi, geçen yıl Taşkent Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısına ilişkin rakamları açıkladı.

Açıklamaya göre, Taşkent Havalimanı geçen yıl ilk defa 10 milyon yolcuyu ağırladı.

Buna göre, Taşkent Havalimanı'nın geçen yıl hizmet verdiği yolcu sayısı 2022'ye göre yüzde 27 artış gösterdi.

Orta Asya'nın en büyük havalimanlarından biri olan Taşkent Havalimanı, 2022 yılında 7 milyon 900 bin yolcuya hizmet vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla anne babasının şikayetiyle tutuklanan sanığa hapis cezası
Dışişleri, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurudan memnun
Van'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" başladı
Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri ile Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Özbekistan'da Taşkent Havalimanı 2023'te 10 milyon yolcuyu ağırladı

Özbekistan'da Taşkent Havalimanı 2023'te 10 milyon yolcuyu ağırladı

Türk Dünyası Sinema Yöneticileri Birliği "TÜRKFİLM" kuruldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet