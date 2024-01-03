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Yaşam

Kadın futbolcuların doğum günü sürprizi yaptığı takım otobüsü şoförü duygusal anlar yaşadı

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Yüksekova Belediyespor'un oyuncuları, takım otobüsünün şoförüne yaptıkları doğum günü sürpriziyle duygusal anlar yaşattı.

Sayim Harmancı  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Kadın futbolcuların doğum günü sürprizi yaptığı takım otobüsü şoförü duygusal anlar yaşadı Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları, gençleri spora yönlendirmek için çaba sarf eden belediye personeli ve takım otobüsünün şoförü İsmail Turan'a doğum günü dolayısıyla sürpriz yapmaya karar verdi.

Antrenman için ilçe stadına gelen futbolculardan bazıları araçtan indikten sonra birbirleriyle tartışır gibi yaparak soyunma odalarının bulunduğu binaya gitti, diğer oyuncular da Turan'a haber verdi.

Bunun üzerine telaşla binaya giden Turan'ı "iyi ki doğdun kaptan" tezahüratları eşliğinde karşılayan kadın futbolcular, Turan'ın doğum gününü kutladı.

Sürpriz karşısında duygusal anlar yaşayan Turan, hazırlanan pastayı kesti, oyunculara dağıttı.

Oyuncu ve teknik heyetin tebrik ettiği Turan, AA muhabirine, oyuncuları ailesi gibi gördüğünü, sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kavga olduğunun söylenmesi üzerine binaya gittiğini belirten Turan, "Ben de bir babaları, ağabeyleri olarak buradayım. Uzun yıllardır beraber gidip geliyoruz. Aileme de selamlarımı gönderiyorum. Doğum günümün buruk geçeceğini düşündüm ama buradaki arkadaşlar sürpriz yaptı. Hepsine teşekkür ederim." dedi.

Takımın teknik direktörü Bayram Yıldırım da oyuncuların Turan için sürpriz hazırladığını dile getirerek, "Doğum günü pastası almışlardı. Kızlar kavga ediyormuş gibi bir hava yarattı. Biz de oraya gittik. Sonra İsmail ağabeyi çağırdık. İçeriye girdiğinde sürprizle karşıladık. O bizim emektar ağabeyimiz. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu da birlikte kutlarız." diye konuştu.

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