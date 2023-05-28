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Yaşam

Oy kullanmaya kedisi 'Tüylü' ile geldi

Ömer Ürer  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Oy kullanmaya kedisi 'Tüylü' ile geldi

Düzce
Düzce'de vatandaşlar, Türkiye'de oy verme işleminin başladığı 08.00'dan itibaren sandıklara gidiyor.

Kaynaşlı ilçesinde emekli öğretmen ve engelli İsmet Güvenli, yürüme değneğiyle oy kullanacağı Anadolu Kalkınma Vakfın Ortaokulu'na geldi. 84 yaşındaki Güvenli, 1006 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Evcil kedisi "Tüylü"yü sırtına alarak oy kullanmaya gelen Mesine Beşer de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'nda 1085 nolu sandıkta seçimini yaptı.

Bu arada bazı vatandaşların, kabinlere kucağındaki bebekleriyle girerek oy kullandığı görüldü. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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