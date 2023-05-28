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Yaşam

Adana ve Mersin'de hastalar ekiplerin yardımıyla oyunu kullandı

Adana ile Mersin'de hastanede tedavi gören ve evde bakım hizmeti alan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü.

Bekir Ömer Fansa, Aleyna Coşkun  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Adana ve Mersin'de hastalar ekiplerin yardımıyla oyunu kullandı Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastalardan sağlık durumu uygun olup oy kullanmak isteyenlerden alınan taleple liste oluşturuldu.

Görevliler, hastaları yaşadıkları ilçelere göre ayarlanan servis ve ambulanslara alarak oy kullanacakları sandıkların olduğu yerlere taşıdı.

Hastane tarafından evde bakım hizmeti gören hastalar da evlerinden alınarak sandıklara götürüldü.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Oğuzhan Kan, AA muhabirine, oy kullanmak isteyen hastaların demokratik haklarını kullanmaları için yardımcı olduklarını söyledi.

Dün ameliyat oldu oyunu kullandı

Tendon kompası nedeniyle dün ameliyat edilen ve hastaneden ambulansla oy kullandığı okula götürülen beden eğitimi öğretmeni Özkan Özdemir, "Sağ olsun devletimizin imkanlarıyla odamızdan alındık. Oy vereceğimiz kabine kadar personel eşlik etti. Her türlü imkan sağlandı. Ambulansla geldim. Oyumuzu kullandık. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan 43 yaşındaki Erkan Efe de 14 Mayıs'taki seçimlerde sandık kurulu üyesi olduğunu, sonrasında rahatsızlığının tekrar nüksetmesi üzerine tedavi gördüğünü anlattı.

Hastalığının oy kullanmasına engel olmadığını belirten Efe, "14 Mayıs'ta görevimi doğrusuyla yaptım. Şimdi bir kez daha vatandaşlık görevimi yapmaya gidiyorum." dedi.

Mersin

Mersin'de de tedavileri evde ve hastanelerde süren vatandaşlar, sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullanacakları okullara götürüldü.

Kalça kemiğinde kırık olan 58 yaşındaki Ayşe Sibel Köylüoğlu, ambulansla merkez Akdeniz ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu'na getirildi. Köylüoğlu, sedyeyle taşındığı sınıfta oyunu kullandı.

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