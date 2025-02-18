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Yaşam

Osmaniyeli çiftçi tescilli turp ticaretini devlet desteğiyle modern tesise taşıdı

Osmaniye'de çiftçi Soner Topalhan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibeyle coğrafi işaret tescilli Kadirli turpunun yıkanıp paketlendiği tesis kurdu.

Muzaffer Çağlıyaner  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Osmaniyeli çiftçi tescilli turp ticaretini devlet desteğiyle modern tesise taşıdı Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Osmaniye

Kadirli ilçesinde 40 yıldır üreticilik yapan Topalhan, daha önce hasat dönemlerinde Savrun Çayı'nda yıkayıp toprağından arındırdığı turpları modern koşullarda satışa sunmak için tesis kurmaya karar verdi.

Topalhan, yaptığı araştırmanın ardından hazırladığı dosyayla geçen yıl TKDK'ye başvurdu.

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin eş finansmanıyla yürütülen IPARD Programı'ndaki "Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması" projesi kapsamında yüzde 50 hibe almaya hak kazanan Topalhan, 26 milyon liralık yatırımla Yeniköy'e turp yıkama ve paketleme tesisi kurdu.

Faaliyete ocakta başlayan, günlük 150 ton turp yıkama ve paketleme kapasitesine sahip 1000 metrekarelik tesiste 15 kişi istihdam ediliyor.

"Savrun Çayı'nda rezil olmaktan yorulmuştuk"

Soner Topalhan, AA muhabirine, ilçenin coğrafi işaret tescilli turp üretimiyle öne çıktığını söyledi.

Tesis sayesinde ürünün sofraya ulaşma yolculuğunun kolaylaştığını dile getiren Topalhan, "Çayda çalışırken 60 kişiyle yaptığımız işi burada 15 kişiyle yapıyoruz. Daha düzgün, temiz, hijyenik oluyor. Artık hayat modernleşiyor. Biz de buna uyduk ve Türkiye'nin ilk turp paketleme tesisini kurduk." dedi.

Topalhan, tesisin kapasitesini daha modern paketleme makineleriyle geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Osmaniye'den sorumlu TKDK Hatay İl Koordinatörü Savaş Özgürsoy da ilçeye önemli bir yatırım kazandırıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında KDV, ÖTV ile gelir ve kurumlar vergisi muafiyetlerimiz de var. Bunları da ekleyince yüzde 65-70 civarında yatırım desteği vermiş oluyoruz. İstihdama katkısı, dünya standartlarında sisteme geçilmesi ve çevreye olumlu etkilerini düşündüğümüzde güzel bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bir tarafta yıkama diğer tarafta paketleme var."

Özgürsoy, tesisin bölgedeki turp üreticilerine de hizmet verecek olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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