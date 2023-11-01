Dolar
28.33
Euro
29.87
Altın
1,986.16
ETH/USDT
1,793.10
BTC/USDT
34,355.00
BIST 100
7,431.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi"nde konuşuyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
logo
Yaşam

Osmaniye'de meyve ağaçları çiçek açtı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçlarının çiçek açması dikkati çekti.

Menderes Özat  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Osmaniye'de meyve ağaçları çiçek açtı Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Osmaniye

Oruçbey köyünde yaşayan Recep Çeri, gazetecilere, bahçesinde bulunan meyve ağaçlarının normalde şubat ve mart ayında çiçek açtığını söyledi.

Ağaçlarının bu yıl ikinci kez çiçek açtığını anlatan Çeri, "Bölgemizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gidiyor. Kasıma girdiğimiz bu günlerde elma, armut ve vişne ağaçları tekrar çiçek açtı. Normalde bu ağaçların şubat ve martta çiçek açması gerekiyordu. Bir yıl içinde ikinci baharı yaşadık." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Murat Kuru da normalden daha sıcak giden mevsimlerde bu tip olaylara rastladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den hasarlı binalarda "güçlendirme" için ruhsat uyarısı
Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davası yeniden görülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale'yi kabul etti
Marmara ve Ege'nin kuzeyi için "kuvvetli yağış" uyarısı
Hakkari'de terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi

Benzer haberler

Osmaniye'de meyve ağaçları çiçek açtı

Osmaniye'de meyve ağaçları çiçek açtı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde afetzede esnafa yapılan 95 prefabrikten 65'i tamamlandı

Mangal kömürü için 1800 rakımlı yaylada yaklaşık 5 ay mesai yapıyorlar

"Çukurova'nın Efes'i" Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliğine ev sahipliği yapacak

"Çukurova'nın Efes'i" Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliğine ev sahipliği yapacak
Doğu Akdeniz'deki medeniyetlerin izleri kazılarla gün yüzüne çıkıyor

Doğu Akdeniz'deki medeniyetlerin izleri kazılarla gün yüzüne çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet