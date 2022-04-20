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Yaşam

Orkinos avı için Sinop'tan Akdeniz'e gidecekler

Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından balıkçılar, umutlarını Akdeniz'de başlayacak orkinos avcılığına bağladı.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 20.04.2022
Orkinos avı için Sinop'tan Akdeniz'e gidecekler Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Akdeniz'de bu yıl yapılacak ve 2 ay sürecek orkinos avcılığına Türkiye genelinde başvuru yapan 138 tekne arasından kurayla belirlenen 35 balıkçı teknesi katılacak.

Orkinos avcılığına katılma hakkı kazanan Sinoplu balıkçılar da kentteki limanda hazırlıklarına başladı. 15 Mayıs'ta yola çıkacak balıkçılar, ağlarını onararak teknelerinin son bakımlarını gerçekleştiriyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, orkinos avına Sinop'tan iki balıkçı teknesiyle katılacaklarını söyledi.

Çok verimli geçmeyen balık avı sezonunun ardından umutlarını orkinos avcılığına bağladıklarını belirten Ünlü, şöyle konuştu:

"Ülkemiz karasularında balık avı sezonu sona erdi. Bazı bölgelerde bu süreçte avcılık iyi, bazı bölgelerde ise kısır geçti. Açıkçası ekonomik şartlardan ötürü pek iyi bir sezon geçirmedik. Şimdi önümüzde orkinos avcılığı dönemi var. Hazırlıklarımızı hummalı şekilde sürdürüyoruz. 15 Mayıs gibi buradan Akdeniz'e doğru yola çıkacağız. Her sene olduğu gibi orkinostan umutluyuz, inşallah verimli bir avcılık olur."

Orkinos avına katılacak balıkçılardan Talat Baş ise avcılığın verimli geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Kıbrıs ve Malta açıklarında yapacakları avcılık öncesi son hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Baş, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki ayın ikinci haftasında buradan Akdeniz'e doğru yola çıkacağız. Bu sene 35 balıkçı teknesi orada avcılığa katılacak. Bu avcılık inşallah yüzümüzü güldürecek. Biz balıkçılarda her av dönemi öncesi umut hep vardır. Allah izin verirse tüm balıkçılar olarak bol kazanç elde ederek ülkemize döneceğiz."

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