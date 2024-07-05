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Yaşam

Ordu'da turistler dağ kızağı heyecanı yaşıyor

Ordu'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, açılan dağ kızağı parkında heyecan dolu anlar yaşıyor.

Hayati Akçay  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Ordu'da turistler dağ kızağı heyecanı yaşıyor Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle, kentin seyir terası konumundaki 550 rakımlı Boztepe'de bir firma tarafından yaptırılan 1000 metrelik parkura sahip dağ kızağı parkı, 20 gün önce hizmete açıldı.

Orduluların yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği dağ kızağı deneyimi, görevli ekiplerin önlemleri almasının ardından yaklaşık 5 dakika sürüyor.

Düzce'den memleketi Ordu'ya gelen Duygu Ekin, AA muhabirine, dağ kızağını ilk kez kullandığını ve çok büyük keyif aldığını söyledi.

Bunun aileler için çok güzel bir aktivite olduğunu belirten Ekin, dağ kızağının Ordu'nun tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.

Kütahya'da yaşayan Ordulu Zeynep Bilgin ise heyecan ve adrenalin dolu 5 dakika geçirdiğini, dağ kızağını herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.

Manisa'dan gelen Elif Su Kaya, dağ kızağı parkını sosyal medyada gördüğünü kaydederek, "Çok ilgimi çekti. Bu heyecanı deneyimlemek istedim. Çok heyecanlıydı." dedi.

"Ordu'nun tanıtımı için önemli bir yatırım"

Asiye Yusufoğulları da hiç korkmadığını ifade ederek, "Dağ kızağına binip kullandığım için çok mutlu oldum. Zaten freni var. Hızını kendiniz ayarlıyorsunuz. Ordu'nun tanıtımı için önemli bir yatırım. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

İşletme sahibi Adem Çapar, 20 dönüm araziye inşa ettikleri dağ kızağının kısa süre önce açılışını yaptıklarını belirtti.

Parka vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu, yabancı ziyaretçilerin de Boztepe'ye gelerek dağ kızağını kullandığını anlatan Çapar, özellikle çevre illerden günübirlik Ordu'ya gelenlerin dağ kızağında adrenalin ve macerayı aynı anda yaşama imkanı bulduğunu söyledi.

Vatandaşların Ordu manzarası eşliğinde çok güzel vakit geçirdiğini kaydeden Çapar, gerekli önlemlerin alındığını, bu adrenalini yaşamak isteyenleri Boztepe'ye beklediklerini sözlerine ekledi.

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