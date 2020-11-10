Omzundaki yüke rağmen saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu
Osmaniye'de bir işçinin, omzunda çuval taşımasına rağmen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı nedeniyle saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Osmaniye
Osmaniye'de Kadirli Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde çalışan Mehmet Ali Bıçakçı (49), biber çuvallarını taşıdığı sırada saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı.
Bıçakçı, o anda omzunda 35 kiloluk biber çuvalı bulunmasına rağmen saygı duruşunda bulundu.
İşçinin, omzundaki yüke rağmen Atatürk'e saygı duruşunda bulunması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.